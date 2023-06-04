«Скоро сами узнаете»: Киркоров снова пошел к пластическому хирургу

Певец не стал говорить, что именно собирается поменять во внешности.

Народный артист РФ Филипп Киркоров удивляет все больше. Певец опубликовал видео, на котором снова отправился в хирургический центр к звездному врачу.

В православный праздник «День Святой Троицы» звезда не только поздравил подписчиков и пожелал благостных вестей, любви и счастья. Но и рассказал, что его воскресный день начинается с поддержания здоровья и этической красоты.

Король российской эстрады не стал говорить за какой именной процедурой пришел в медицинский центр, но создал интригу.

«Скоро сами узнаете», — объявил он подписчикам в социальной сети.

Последний год у Киркорова вышел насыщенным. Певец изменился до неузнаваемости. Он перекрасил волосы белый, вставил голубые линзы и сделал несколько пластических операций.

У артиста также появились кубики пресса, он похудел, а его ягодицы визуально стали больше. Также исполнителю удалось омолодить лицо: форма бровей изменилась, а кожа стала более гладкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров поздравил отца с 91-летием.

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