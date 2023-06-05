В Петербурге отметили День прорыва морской минной блокады Ленинграда

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Разминирование отдельных частей Финского залива продолжалось вплоть до 1957 года.

Фото, видео: © РИА Новости /Сергей Шиманский; 5-tv.ru

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Минную войну на Балтике 5 июня вспоминают в Петербурге. Ровно 77 лет назад произошло событие, которое вошло в историю как День прорыва морской минной блокады Ленинграда.

К памятнику «Морякам-катерникам» возложили цветы, а из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дали памятный выстрел. В годы второй Мировой войны мелководное Балтийское море было идеальным местом для использования дрейфующих мин.

5 июня 1946 года, благодаря подвигу военных моряков и судостроителей окруженного фашистами Ленинграда, удалось открыть проход по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до линии Таллинн-Хельсинки.

Ушли годы, чтобы полностью очистить Финский залив. Разминирование его отдельных частей продолжалось вплоть до 1957 года.

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