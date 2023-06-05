США ввели санкции против семи граждан и одной компании России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 91 0

Их активы на американской территории будут заморожены. Какие еще ограничения их коснутся?

США ввели санкции против семи граждан и одной компании России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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США расширили санкции против России, включив в список семь физических лиц и одно юридическое. Об этом сообщил американский Минфин.

В ведомстве считают, что подпавшие под ограничения россияне связаны с оказанием влияния на Молдавию.

Теперь внесенным в список санкций лицам заблокируют имеющиеся активы в США, а также запретят вести бизнес с американцами и ограничат въезд в страну.

Усиленное санкционное давление на Москву продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. Кроме того, попытки ослабить РФ США и их партнеры предпринимали и задолго до начала боевых действий. По факту многие санкции не только оказываются неэффективными, но и ухудшают уровень жизни простых людей в недружественных Москве государствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует «публично бороться» со странами, которые помогают России обходить санкции.

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