В Москве подросток после игры с огнем получил 80% ожогов тела

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 254 0

Опасное баловство устроили несколько ребят на детской площадке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov; Прокуратура Москвы

Читайте нас в: Дзен Новости

Игра с огнем среди подростков в Москве привела к госпитализации. Один из мальчиков, которому 14 лет, получил 80% ожогов тела, сообщил 5-tv.ru источник.

По его данным, все произошло в Чечерском проезде, расположенном в районе Южное Бутово. Дети играли на детской площадке. Что конкретно случилось между ребятами, пока неизвестно. Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.

За ситуацию между тем взялась столичная прокуратура. Ведомство установит все обстоятельства случившегося. Тем временем Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники СК допросят всех очевидцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодой человек внезапно умер в торговом центре на Ходынском бульваре в Москве. Парню было всего 22 года.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

18:33
Дала «почесать» зубы: что известно о смерти малыша в Ленинградской области
18:12
«Невзрачная погода»: жара вновь обойдет Москву стороной
17:56
Накануне трагедии: потерявшая мужа Диана Гурцкая довела публику до слез
17:47
В Москве подросток после игры с огнем получил 80% ожогов тела
17:45
По приказу Пентагона: в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров Трампа
17:44
Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
«Скотина, кто это написал!» — Тарасова ответила на слухи о своей госпитализации
«Это не концерт Зыкиной»: Соседов объяснил конфуз Бузовой с «трусами наизнанку»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео