Что грозит за детскую драку

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Конфликт с применением насилия может повлечь далеко идущие юридические последствия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; 5-tv.ru

Детская драка может повлечь далеко идущие юридические последствия. Поводом для административного расследования становится любая информация о факте причинения побоев.

Административная ответственность за побои наступает только по достижении 16 лет. С этого возраста обидчику могут назначить штраф и взыскать его с родителей в судебном порядке.

К лицам младшего возраста применяются иные меры:

  • передача материалов дела в комиссию по делам несовершеннолетних;
  • профилактическая беседа;
  • постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов полиции;
  • направление в специальное учреждение.

Помимо этого, родители потерпевшего могут обратиться в суд для компенсации ущерба, расходов на лечение или морального вреда. Суд учтет и предшествующие драке обстоятельства.

Школа тоже несет ответственность за неосуществление должного надзора в момент причинения вреда. В таком случае организация обязана возместить причиненный малолетним вред.

Разрешить конфликт можно при помощи примирения сторон или медиации. Это возможно, если речь не идет об уголовной ответственности.

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