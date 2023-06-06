Путин в Кремле обсудил транспортную доступность новых регионов
С докладами к российскому лидеру пришли главы Минтранса и РЖД.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
В Кремле детально обсудили транспортную доступность новых регионов. С докладами к Владимиру Путину пришли главы Минтранса и РЖД.
Речь шла о восстановлении автомобильных магистралей, железнодорожных дорог и морских портов. А еще — о создании альтернативного маршрута в Крым — через Мариуполь и Мелитополь. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный продолжит.
Читайте также
+9° 765 мм рт. ст.
81%
81%
81.33
0.45 87.03
-0.07
0.45 87.03
-0.07
Нашли ошибку?