Лоб в лоб: смертельное ДТП в Ленинградской области
Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Ленобласти
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В результате столкновения два человека погибли и четверо пострадали, среди них — дети.
Два человека погибли и четверо пострадали в результате аварии в Ленинградской области.
Легковушка выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с другой машиной. Оба водителя скончались на месте.
В одном из автомобилей ехали еще и пассажиры - женщина и трое детей. Все они получили тяжелые травмы. Их отвезли в больницу. Один ребенок в тяжелом состоянии.
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