Споры уйдут в прошлое: в России предложили изменить порядок выбора УК в домах

Так активная часть собственников сможет быстрее справляться с назревшими проблемами.

Споры вокруг выборов управляющих компаний в многоквартирных домах, возможно, скоро уйдут в прошлое. Общественники предлагают кардинально изменить практику принятия решений.

Они выступают за отмену необходимого кворума при голосовании. Так активная часть собственников сможет быстрее справляться с назревшими проблемами, например, проведением капремонта, однако согласны с этим далеко не все. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разбирался в муниципальных тонкостях.