Споры уйдут в прошлое: в России предложили изменить порядок выбора УК в домах
В России предложили изменить порядок выбора управляющих компаний в домах
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Так активная часть собственников сможет быстрее справляться с назревшими проблемами.
Споры вокруг выборов управляющих компаний в многоквартирных домах, возможно, скоро уйдут в прошлое. Общественники предлагают кардинально изменить практику принятия решений.
Они выступают за отмену необходимого кворума при голосовании. Так активная часть собственников сможет быстрее справляться с назревшими проблемами, например, проведением капремонта, однако согласны с этим далеко не все. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разбирался в муниципальных тонкостях.
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