Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки

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НАС: почти четверть водителей готовы отказаться от ОСАГО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Эксперты призывают пересмотреть принципы формирования тарифов и расчета суммы возмещения.

Почти четверть водителей готовы отказаться от ОСАГО, если тарифы вырастут еще сильнее. Такими данными поделились с «Известиями» в Национальном автомобильном союзе.

По мнению автоэкспертов, результаты опроса говорят о том, что система ОСАГО под угрозой. Нужно срочно пересмотреть принципы формирования тарифов и расчета суммы возмещения.

Автолюбители не видят смысла в полисах — так как их стоимость высока, а компенсации не покрывают ущерба. По этой причине некоторые от оформления ОСАГО уже отказались — 7% водителей признались, что выезжают на дороги без страховки.

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Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки

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