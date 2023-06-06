Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки

Эксперты призывают пересмотреть принципы формирования тарифов и расчета суммы возмещения.

Почти четверть водителей готовы отказаться от ОСАГО, если тарифы вырастут еще сильнее. Такими данными поделились с «Известиями» в Национальном автомобильном союзе.

По мнению автоэкспертов, результаты опроса говорят о том, что система ОСАГО под угрозой. Нужно срочно пересмотреть принципы формирования тарифов и расчета суммы возмещения.

Автолюбители не видят смысла в полисах — так как их стоимость высока, а компенсации не покрывают ущерба. По этой причине некоторые от оформления ОСАГО уже отказались — 7% водителей признались, что выезжают на дороги без страховки.