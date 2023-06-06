Вернувшуюся с Мальдив Ольгу Орлову перестал узнавать родной сын

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Рита Миронова
Рита Миронова 262 0

Ольга Орлова рассказала, что ее перестал узнавать родной сын

Вернувшуюся с Мальдив Ольгу Орлову перестал узнавать родной сын

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая часто летает на отдых и редко появляется дома. Почему она так легко оставляет своих детей?

Телеведущая Ольга Орлова призналась, что родной сын перестал ее узнавать из-за частых разъездов.

Например, в этот раз в качестве места отдыха она выбрала Мальдивы. В личном блоге звезда часто общается с подписчиками и отвечает на их вопросы.

Не обходит стороной знаменитость даже хейтеров, которые обвиняют Орлову в плохом воспитании детей — мол, слишком редко они видят свою маму.

«Анюта еще как-то старается, а вот Артем совсем перестал узнавать, с ним я еще меньше времени», — поделилась звезда.

Почему телеведущая так редко видится со старшим ребенком, доподлинно неизвестно. За младшей в период отсутствия Орловой присматривают и ухаживают няни.

В этот раз на время отдыха дочь оставалась еще и с бабушкой, поэтому звезда совсем не переживала за нее. Сейчас певица старается наверстать упущенное и проводит все свободное время с маленькой дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орлова выбрала необычную няню для новорожденной дочери.

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