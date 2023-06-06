Вплоть до пожизненного: боевиков «Азова»* начали судить в Ростове-на-Дону
Боевиков «Азова»* начали судить в Ростове-на-Дону
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 15 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.
В Ростове-на-Дону начался судебный процесс над членами запрещенной в России группировки «Азов»*. На скамье подсудимых — 24 человека, все они были взяты в плен в Мариуполе.
Большинству из них предъявлены обвинения по тяжким статьям: «Насильственный захват власти», «Участие в террористической организации» и «Обучение с целью террористической деятельности». Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 15 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.
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