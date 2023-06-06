Вплоть до пожизненного: боевиков «Азова»* начали судить в Ростове-на-Дону

Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 15 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.

В Ростове-на-Дону начался судебный процесс над членами запрещенной в России группировки «Азов»*. На скамье подсудимых — 24 человека, все они были взяты в плен в Мариуполе.

Большинству из них предъявлены обвинения по тяжким статьям: «Насильственный захват власти», «Участие в террористической организации» и «Обучение с целью террористической деятельности». Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 15 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.