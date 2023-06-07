Видео: пассажир такси погиб в результате ДТП с автовышкой в Петербурге

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 1 577 0

Сотрудники ДПС предполагают, что водитель был пьян.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Кировском районе Санкт-Петербурга в результате аварии с автовышкой погиб пассажир такси. ДТП произошло в районе Автовского путепровода. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Из-за столкновения водитель такси получил серьезные травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Рабочие, которые проводили на дороге замену электропровода, говорят, что такси двигалось по пустой полосе и не заметить автовышку было невозможно.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. Причины произошедшего уточняются.

В связи с аварией, на мосту временно ограничено движение для автобусных маршрутов № 2, 111.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге произошло массовое ДТП с участием 12 машин.

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