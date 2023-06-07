Заботилась и грабила: в Санкт-Петербурге сиделка украла миллион у пенсионера

Счетами мужчины она пользовалась по договоренности.

Сиделка-иностранка украла у 82-летнего пенсионера из Санкт-Петербурга почти миллион рублей. 56-летняя женщина без ведома пожилого больше месяца снимала с его счетов деньги и тратила на собственные нужды. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Всего гражданке Узбекистана удалось похитить 970 752 рубля со счета пожилого мужчины. Она пользовалась им по договоренности, но вскоре пенсионер обнаружил пропажу крупной суммы средств. Он обратился в полицию.

Сейчас в отношении сиделки возбуждено уголовное дело статье 158 части 3 пункта «г» в УК РФ (Кража с банковского счета).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23-летняя кассирша украла из банка 26 миллионов рублей и увеличила грудь.