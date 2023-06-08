«Он имеет право»: как избежать измены со стороны мужчины

Найти мужчину, который не пьет и не курит, а также дарит цветы, вполне реально. Но что делать с изменами?

Многие женщины мечтают никогда в своей жизни не услышать слово «любовница», но, по статистике, более 50% представителей сильного пола ходят «налево». Психолог, коуч Павел Раков рассказал изданию «Страсти» про правило пяти «не», которое поможет сохранить брак.

Не считайте, что он не такой, как все

Если вы боитесь измены, то будьте всегда готовы к ней. Ошибочно полагать, что именно ваш мужчина «не такой». Не стоит носить розовые очки, которые потом разобьются о суровую реальность.

Тогда будет намного больнее пережить предательство. Психолог советует всегда держать в уме, что ваша половинка может свернуть «налево». И тогда вы сможете быстро понять, как действовать дальше: простить или уйти.

Не становитесь Отелло

Специалист не советует брать себе привычку мавра из трагедии Шекспира. Иначе он будет вам только мешать выстраивать хорошие и крепкие отношения.

Ревность имеет свойство перерастать в тотальный контроль, который очень не любят мужчины. Именно такое ограничение свободы толкает ваших возлюбленных на предательство.

«В то же самое время поставьте четкие границы, поняв, что для вас неприемлемо в отношениях. Жаркий флирт вашего партнера с другими женщинами? Ночные переписки в мессенджерах с девушками? Обмен интимными фотографиями? Вы четко должны говорить, что вас не устраивает. И если мужчина в итоге оставляет все, как есть… Либо вы миритесь с таким положением дел, либо прекращаете отношения», — отмечает Раков.

Не доверяйте слухам

Зачастую бывает, что женщина на эмоциях рассказывает своей подруге про действия супруга, которому потом передают слова жены в искаженном виде. Это ваш возлюбленный может посчитать за предательство.

Поэтому лучше не выносить ссор из избы. А если вам необходимо, чтобы кто-то выслушал и дал совет, то лучше обратиться к специалистам — психологам.

Не забывайте о комплиментах

Всегда хвалите своего партнера за успехи и подчеркивайте его положительные качества. Многие мужчины нуждаются в любви и ласке, а если не получают их от своей женщины, то ищут в другой. Любой представитель сильного пола нуждается в заботе точно так же, как и вы и сами.

Не забывайте про интим

Вы должны понимать, что сексуальная жизнь очень важна. А если ее нет, то за удовлетворением потребностей мужчина пойдет к любовнице. Особенно не стоит манипулировать сексом в любом конфликте.

«Не купил шубу? Нет постельных игрищ месяц! Не вынес мусор? Ну, ладно, не будет всего сутки. При таком раскладе мужчина справедливо полагает, что вы — манипулятор, а потому он имеет право сходить налево», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое эмоциональная измена и как с ней бороться.