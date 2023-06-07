Минпромторг анонсировал поставки отечественных систем ABS для автоконцернов

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Минпромторг: поставки отечественных систем ABS для автоконцернов РФ начнутся с 1 июля

Минпромторг анонсировал поставки отечественных систем ABS для автоконцернов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Высоко локализованные российские производители столкнулись с дефицитом систем в прошлом году.

С 1 июля российские автопроизводители начнут получать серийные поставки произведенных в Костроме антиблокировочных тормозных систем (ABS). О запуске отечественного производства электронных автокомпонентов и его локализации в стране в беседе с агентством РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме», — прокомментировал он.

Замглавы Минпромторга не уточнил точную дату начала производства ABS, однако отметил, что в РФ уже получилось заменить электронные блоки управления на отечественные. Кроме того, удалось импортозаместить жгутовую продукцию и датчики для автоконцернов. Шпак отметил, что производство автокомпонентов будет наращиваться.

ABS — система, необходимая для предотвращения блокировки автомобиля в условиях торможения. Она помогает сохранять устойчивость и управляемость транспортного средства.

Российские автопроизводители в 2022 году столкнулись с дефицитом таких систем, после чего был принят упрощенный регламент, допускающий отсутствие ABS в авто. В декабре 2023 года системы в обязательном порядке будут возвращены в требования к производимым машинам.

Ранее 5-tv.ru писал, что продажи автомобилей в России выросли в 2,6 раза за год.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

11:48
Путин поздравил 61 зенитно-ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейской»
11:46
ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования в 24 регионах в сентябре
11:42
Неизвестный пытался похитить малышку с детской площадки в Краснодаре — видео
11:38
Спрашивать не будут: как изменится ядерная политика Швеции при вступлении в НАТО
11:37
«Что сделал, то сделал»: почему Михаил Пореченков 19 лет скрывал старшего сына
11:29
Делали фото на память: в США подросток устроил стрельбу на выпускном вечере

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Все как прежде пока: свежий и бодрый Антонов вышел в свет после слухов о болезни
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео