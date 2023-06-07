Благодарят за теплый прием: что происходит с застрявшими в Магадане туристами

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Около 250 пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско застряли в Магадане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Власти заявляют, что произошедшее ярко обозначило дефицит в Магадане гостиниц.

Резервный самолет за пассажирами, которые летели из Дели в Сан-Франциско, но внезапно застряли в Магадане, пришлют только завтра утром. А пока 250 иностранцев вынуждены мириться, что называется, с походными условиями.

Нежданных гостей власти расселили в школе, доме культуры и общежитии медицинского колледжа. Люди спят на полу и питаются в местных столовых.

Никто не жалуется, и даже наоборот — многие благодарят за теплый и радушный прием. Тем временем, власти заявляют, что произошедшее ярко обозначило дефицит в Магадане гостиниц. Сообщается, что в ближайшем будущем в городе построят четырехзвездочный отель с видом на бухту Нагаева.

Самолет авиакомпании Air India сел в Магадане накануне из-за неисправности правого двигателя. Быстро устранить неисправность оказалось невозможно.

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Благодарят за теплый прием: что происходит с застрявшими в Магадане туристами

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