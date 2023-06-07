«Царапалась»: Таня Терешина вырвала букет невесты на свадьбе Кати Гусевой

Певица готова идти по головам ради предложения руки и сердца.

Таня Терешина силком отобрала букет невесты на свадьбе подруги Киркорова, звездного диджея Кати Гусевой и адвоката Михаила Сазанова. Об этом корреспонденту 5-tv.ru эксклюзивно рассказала со-основательница агентства «PR CODE» Анастасия Галкина, в руки которой и прилетели цветы.

«Таня Терешина начала царапаться, вырывать букет и драться неадекватно», — поделилась инцидентом Галкина.

Не справившись с давлением певицы, столь жаждущей выйти замуж, девушка отдала артистке букет и осталась с одним бутоном.

«Но сам факт того, что букет невесты прилетел мне в руки четко, был зафиксирован», — смеясь, заключила Галкина.

У артистки были отношения с телеведущим Славой Никитиным, от которого у певицы родилась дочь Арис. Также Таня Терешина была замужем за бизнесменом Олегом Курбатовым, в браке с которым родился сын Арсений. В октябре 2021 года певица объявила о расставании с отцом своего второго ребенка, потому что, по ее словам, она устала от его пустых обещаний и лжи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таня Терешина показала нового возлюбленного.

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