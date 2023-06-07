Патрушев: США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии
| Политика Срочная новость 99 0
Иностранные политики открыто говорят о своей неприязни и целях.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Кроме того, он добавил, что иностранные политики открыто говорят о своей неприязни и целях.
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