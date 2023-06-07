Патрушев: США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 99 0

Иностранные политики открыто говорят о своей неприязни и целях.

Патрушев: США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Николай Патрушев. 

Кроме того, он добавил, что иностранные политики открыто говорят о своей неприязни и целях. 

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

16:22
Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
16:20
«Попу не поджарили?» — участники 5sta Family о своих экстремальных поступках
16:10
Три незабываемых дня: как прошло воссоединение Джигурды с Анисиной
16:08
Без страховки: Джаред Лето залез на стену отеля в Берлине
16:08
«Братские отношения»: Мишустин отметил связь России и Армении
16:05
«Сменить режим»: Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
Все изменилось: новые подробности состояния госпитализированного Глеба Панфилова
«До свидания на всю жизнь»: Валерий Сюткин об отравлении

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео