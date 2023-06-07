Россиянку с бриллиантами и золотом задержали в аэропорту Минеральных Вод
Ей грозит штраф до одного миллиона рублей и тюремное заключение до семи лет.
Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru
На таможне в аэропорту Минеральных Вод задержали россиянку, которая спрятала золотые слитки в шоколадках. Женщина вылетала в Стамбул: она попыталась пройти на посадку через зеленый коридор, но была остановлена.
У пассажирки также нашли два бриллианта, общая стоимость драгоценностей — 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.
Теперь, вместо таможенных платежей, от которых хотела уклониться россиянка, ей грозит штраф до одного миллиона рублей и тюремное заключение до семи лет.
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