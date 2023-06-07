Выполнили обещание: Лучано Спаллетти вернули руль от угнанного авто

Оставшиеся детали фанаты сдали на металлолом за тысячу евро.

Неожиданную посылку получил бывший тренер клуба «Наполи» Лучано Спаллетти. Едва он успел объявить об отставке, как ему привезли руль от его собственного автомобиля, который украли два с половиной года назад.

Машину тогда угнали фанаты — они потребовали, чтобы Спаллетти ушел из клуба, а взамен пообещали вернуть авто. Текст обращения к тренеру тогда появился на баннере.

Тренер это воззвание проигнорировал, остался с командой, выиграл с нею чемпионат страны и только после этого уволился. Фанаты тоже решили выполнить свою часть сделки.

Но от машины сохранился только руль и пара компакт-дисков. Остальное сдали на металлолом за тысячу евро.