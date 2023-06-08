По указке с Украины: как ФБР цензурировало сообщения россиян в Twitter
ФБР обвинили в цензуре сообщений россиян в Twitter
Фото, видео: www.globallookpress.com / FBI; 5-tv.ru
Правкам подвергались публикации авторитетных СМИ, общественных и государственных деятелей.
В США разгорается громкий скандал — журналисты обвинили Федеральное бюро расследований в цензуре сообщений российских пользователей в Twitter. Правкам подвергались публикации авторитетных СМИ, общественных и государственных деятелей.
А действовали в ФБР, как уточняется, по указке из Киева. Все детали — у корреспондента «Известий» Александра Якеменко.
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