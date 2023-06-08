Крупный пожар вспыхнул на складе горючего в Судане на фоне боев

Масштабный пожар разгорелся в Судане, он вспыхнул на складе горючего и боеприпасов. За этот армейский комплекс сейчас идут ожесточенные бои между национальной армией и радикалами.

Возможно, именно обстрелы и стали причиной возгорания. Пламя пока не удается взять под контроль — спасатели не могут подобраться к огню из-за боевых действий. Тем временем пожар подступает к хранилищам с топливом и в любой момент может произойти мощный взрыв.