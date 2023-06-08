Крупный пожар вспыхнул на складе горючего в Судане на фоне боев
Огонь подступает к хранилищам с топливом и в любой момент может произойти мощный взрыв.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/LausitzNews.de/Erik-Holm L; 5-tv.ru
Масштабный пожар разгорелся в Судане, он вспыхнул на складе горючего и боеприпасов. За этот армейский комплекс сейчас идут ожесточенные бои между национальной армией и радикалами.
Возможно, именно обстрелы и стали причиной возгорания. Пламя пока не удается взять под контроль — спасатели не могут подобраться к огню из-за боевых действий. Тем временем пожар подступает к хранилищам с топливом и в любой момент может произойти мощный взрыв.
Читайте также
+21° 764 мм рт. ст.
43%
43%
81.46
0.21 87.17
0.22
0.21 87.17
0.22
Нашли ошибку?