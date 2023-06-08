Крупный пожар вспыхнул на складе горючего в Судане на фоне боев

Эфирная новость 21 0

Огонь подступает к хранилищам с топливом и в любой момент может произойти мощный взрыв.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/LausitzNews.de/Erik-Holm L; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Масштабный пожар разгорелся в Судане, он вспыхнул на складе горючего и боеприпасов. За этот армейский комплекс сейчас идут ожесточенные бои между национальной армией и радикалами.

Возможно, именно обстрелы и стали причиной возгорания. Пламя пока не удается взять под контроль — спасатели не могут подобраться к огню из-за боевых действий. Тем временем пожар подступает к хранилищам с топливом и в любой момент может произойти мощный взрыв.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

15:24
В МВД уволены несколько человек из-за происшествия с «убийственным» сидром
15:13
Огромные столбы дыма: ВСУ обстреляли центр Луганска из Storm Shadow
15:04
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
15:02
Пострадавшие от прорыва Каховской ГЭС смогут получить первые выплаты 12 июня
14:59
VK Порталы возвращаются c живым общением и сюрпризами для жителей России
14:54
Крупный пожар вспыхнул на складе горючего в Судане на фоне боев

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Песков сказал, когда пройдет прямая линия с Путиным
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«Не лезьте в мой бокал!» — Волочкова послала всех на три буквы за вопрос об алкоголе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео