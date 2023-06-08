Момент нападения акулы на россиянина в Хургаде попал на видео (18+)

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 056 0

Молодому человеку никто не успел помочь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerard Lacz; Instagram* / soberi_rukzak

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Гражданина России насмерть загрызла акула в Египте. Как сообщили в генеральном консульстве России в Хургаде, мужчину не удалось спасти.

На жутких кадрах, появившихся в соцсети, мужчина пытается самостоятельно отплыть от опасного хищника, но не может этого сделать из-за полученных травм и шокового состояния. Акула буквально трепала свою жертву в разные стороны, пока его голова не скрылась под водой окончательно.

На кадрах также видно, что местные пытались помочь мужчине и подплыть к нему на лодке, но акула расправилась с ним слишком быстро, и спасать было уже некого.

По данным РИА Новости, мужчина был не туристом, а мигрантом. Генконсульство России после инцидента призвало россиян оставаться бдительными при нахождении в воде.

Ранее 5-tv.ru писал, как очевидица прокомментировала гибель мужчины от нападения акулы в Египте.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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