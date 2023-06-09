«Что-то смешное»: как Наталия Орейро получила роль в «Диком ангеле»

Свою героиню будущая знаменитость прописала самостоятельно.

Сериал «Дикий ангел» перестали транслировать в России в 2000 году, но разговоры о нем не утихают по сей день. Как же Наталия Орейро получила роль, которая изменила всю ее жизнь?

Девочка родилась в бедной семье, но всегда знала, что ей сулит светлое будущее. Бывала такое, что она запиралась в маленькой комнате с зеркалом и, вооружившись косметикой мамы, воображала себя знаменитостью в собственной гримерке.

Из детских грез выросло то, что в будущем стало ее профессией. В восемь лет Орейро поступила в театральную школу, а в 12 оказалась на первых съемках. Уже в 14 лет она стала помощницей ведущей на ТВ-шоу о путешествиях. К 16 годам Наталия уже не сомневалась: надо уезжать из родного Уругвая и начинать карьеру в Аргентине, где снимают самые известные сериалы.

Мать будущей звезды не сразу приняла это решение, хотя она понимала: запрещать что-либо бесполезно. Отец был более благосклонен. Именно он водил дочь по кастингам.

Когда девушка попала в Аргентину, ей тут же предложили должность виджея на канале MTV, а затем и пару эпизодических ролей в кино. В 19 лет Наталия наконец перестала быть неизвестной. Ей досталась главная роль в сериале «Богатые и знаменитые».

Как-то девушка пришла и рассказала продюсерам об идее сериала о юной сиротке, которая устраивается в богатый дом и переворачивает там все с ног на голову.

«Я видела много телесериалов, там в основном все страдали, было скучно. А я хотела сделать что-то смешное. Моя героиня должна идти вперед, любить, делать то, что хочет. Так и вышло», — рассказывала знаменитость.

Ставка на комедийный сюжет сработала, телевизионную новеллу в 270 серий продали в десятки стран. Они стали особенно успешны в Израиле и России.

В 90-х каждый второй подросток ждал выхода новой серии с придыханием. Все карманные деньги спускались на наклейки с любимыми актерами.

Также способствовало успеху и то, что героиня — Милагрос — отличалась от общепринятых стандартов красоты того времени. Девочка в бейсболке красного цвета, в оверсайз футболке и с чумазым носом. Пацанка подметала полы, мыла машины, чтобы заработать себе на жизнь. Она переодевалась в мальчика специально, чтобы мужчины не говорили обидных слов и не пытались ей воспользоваться.

Орейро сама прописывала свою героиню. Ее вдохновляли яркие роли коллег. Некоторые моменты она подсмотрела у героини Вероники Кастро из «Дикой Розы», кое-что — у Антонеллы из одноименной «мыльной оперы».

Но секрет ошеломляющего успеха заключается в том, что звезда сыграла саму себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что получившая российский паспорт Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости.