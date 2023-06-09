Молдавские фермеры вышли на протест против поставок зерна с Украины

Эфирная новость 10 0

Аграрии перекрыли тракторами центральные трассы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mercedes Menendez; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Молдавии фермеры сегодня перекрыли тракторами центральные трассы. 12 июня протестующие отправятся маршем в Кишинев, если правительство не выполнит их требования.

Главное из них — немедленно остановить ввоз в страну дешевого и некачественного зерна с Украины, разорение грозит тысячам агрохозяйств. Но президент Майя Санду ответила протестующим подчеркнуто по-румынски.

«Мы не можем закрыть границы для поставок зерна с Украины даже ради помощи нашим фермерам, потому что Украина защищает нас от российской опасности. Мы будем продолжать бороться с попытками дестабилизации ситуации в стране, которые предпринимаются со стороны России», — утверждает Санду.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

0:37
Молдавские фермеры вышли на протест против поставок зерна с Украины
0:18
Американский генерал назвал Россию, США и КНР сверхдержавами многополярного мира
23:46
В Египте поймали акулу, которая растерзала россиянина — видео
23:19
Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева
23:11
Комитет Госдумы поддержал поэтапное повышение призывного возраста
22:55
Стало известно об открытии второго воздушного коридора в России на юг

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева
«Ей требуется лечение»: психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео