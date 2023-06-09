Молдавские фермеры вышли на протест против поставок зерна с Украины

В Молдавии фермеры сегодня перекрыли тракторами центральные трассы. 12 июня протестующие отправятся маршем в Кишинев, если правительство не выполнит их требования.

Главное из них — немедленно остановить ввоз в страну дешевого и некачественного зерна с Украины, разорение грозит тысячам агрохозяйств. Но президент Майя Санду ответила протестующим подчеркнуто по-румынски.

«Мы не можем закрыть границы для поставок зерна с Украины даже ради помощи нашим фермерам, потому что Украина защищает нас от российской опасности. Мы будем продолжать бороться с попытками дестабилизации ситуации в стране, которые предпринимаются со стороны России», — утверждает Санду.