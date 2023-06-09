Малыш не разговаривает: что такое логоритмика и для чего она нужна

Заниматься этим стоит со специалистом, но это не отменяет факт эффективности занятий дома.

Логопедическая ритмика — это комплекс игровых упражнений, который направлен на развитие речи ребенка и устранение ее дефектов. Во время занятий дети разрабатывают речь через движение и музыку, это также помогает развить чувство ритма и слух.

Логоритмика подходит всем малышам на этапе освоения навыка разговорной речи, но особенно она будет полезна тем, у кого есть проблемы с началом речи и говорением. Это те дети, у которых наблюдается дизартрия, но есть трудности с правильным произношением звуков из-за нарушений нервной системы, а также неправильное произношение звуков и задержка речевого развития.

Также упражнения подойдут тем, у кого слишком медленная или же быстрая речь, заикание и нарушение моторики и координации движений. Оптимальный возраст для начала занятий логоритмикой — около двух лет, когда малыш начинает говорить первые предложения, может петь и повторять движения за кем-то.

Однако эта цифра достаточно условна и все, скорее, зависит от личных особенностей чада. Заниматься логоритмикой стоит со специалистом, но это не отменяет факт эффективности занятий дома — таким образом вы только улучшите результаты.

Грамотный педагог сможет составить индивидуальную программу для обучения дома, чтобы ваши совместные усилия не прошли даром. Во время занятий логоритмикой дети выполняют разного типа игровые упражнения.

Среди них могут быть пальчиковая и логопедическая гимнастика, чистоговорки, музыкальные и ритмические игры. Логоритмика — важное и полезное действие для детей, ее главное преимущество в том, что упражнения можно подбирать в зависимости от возраста и потребностей, передает издание 7Дней.ru.

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