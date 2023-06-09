Система информационного сопровождения ведомства фактически стала не только помощником, но и полноценным конкурентом медиа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Профессиональный праздник готовятся отметить те, благодаря кому вся страна оперативно узнает о раскрытии резонансных преступлений. Речь о сотрудниках пресс-службы Министерства внутренних дел.

Информационное сопровождение — как система — появилось в ведомстве 40 лет назад и за эти годы фактически стало не только помощником, но и полноценным конкурентом российским медиа. Собственный портал — один из лидеров по просмотрам в стране, причем за новостями следят из десятков стран.

«Министерство внутренних дел придерживается курса на открытое и доверительное отношение со СМИ. Иначе быть не может, поскольку вопросы обеспечения безопасности интересуют всех жителей страны», — сказал министр Владимир Колокольцев.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что наличие современных технологий, позволяющих оперативно информировать миллионы людей о преступлениях, обязывает всегда держать руку на пульсе.

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