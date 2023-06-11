«Раньше я даже интервью стеснялся давать»: IVAN рассказал про свою замкнутость

Знаменитость признается, что общение с журналистами у него вызывало ступор.

Певец и музыкант IVAN (настоящее имя Александр Иванов. — Прим.ред.) был замкнутым подростком. О знакомстве со своим близким другом, с которым впоследствии они были в одной рок-группе, артист рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Я обычно, когда в троллейбусе ездил, я не любил там встречать каких-то знакомых. Это нужно ехать, находить какие-то слова, о чем-то общаться. <…> И я сижу, мне долго ехать до музыкальной школы, а он (близкий друг певца Саша Андросенко — Прим.ред.) зашел на второй остановке от дома. Мы не знакомы были. И он такой довольный идет ко мне, и я думаю: «Ну блин», — с улыбкой на лице вспоминает IVAN.

Оба парня учились в одной музыкальной школе, поэтому общих тем для общения было достаточно. Несмотря на замкнутость IVAN, разговор молодых людей в троллейбусе стал начальной точкой для крепкой многолетней дружбы. А в 15 лет певец уже был в рок-группе, которую и создал его друг.

«Раньше я даже интервью стеснялся давать. Для меня это был сразу ступор. <…> Если бы у нас было интервью тогда, когда мне было лет 16-17, оно было бы неинтересное и скучное. Потому что односложные предложения, и я боялся неправильно выразить свою мысль и наделать кучу ошибок. Какой-то зажим был», — поделился IVAN.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Москве прошел концерт певца IVAN.