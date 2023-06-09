Изначально в составе «Волков» было всего 30 добровольцев, а сегодня это уже полноценная воинская бригада.
Фото: www.globallookpress.com / Сергей Пивоваров
Народный фронт продолжает сбор средств для бойцов интернациональной бригады «Волки» на своем сайте. Сбор продолжается с 25 апреля.
В «Волках» служат добровольцы из Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Франции. Есть и большое число россиян.
Все присоединяющиеся проходят военную подготовку, которая невозможна без хорошей защиты и техники. Сейчас бойцам нужны бронежилеты, каски, дроны и квадрокоптеры.
Народный фронт продолжает сбор средств для добровольческой бригады «Волки».
Доброволец с позывным «Деки» рассказал, что каска и жилет много раз спасали ему жизнь. В военных действиях в Донбассе боец участвует с 2014 года, поэтому хорошо знает, что как никогда необходимо военным на передовой, и призывает к участию в сборе средств.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «ZVездный десант» привез на передовую музыку и гуманитарную помощь.
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