Народный фронт продолжает сбор средств для бойцов интернациональной бригады «Волки» на своем сайте. Сбор продолжается с 25 апреля.

В «Волках» служат добровольцы из Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Франции. Есть и большое число россиян.

Все присоединяющиеся проходят военную подготовку, которая невозможна без хорошей защиты и техники. Сейчас бойцам нужны бронежилеты, каски, дроны и квадрокоптеры.

Народный фронт продолжает сбор средств для добровольческой бригады «Волки». pobeda.onf.ru/

Доброволец с позывным «Деки» рассказал, что каска и жилет много раз спасали ему жизнь. В военных действиях в Донбассе боец участвует с 2014 года, поэтому хорошо знает, что как никогда необходимо военным на передовой, и призывает к участию в сборе средств.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «ZVездный десант» привез на передовую музыку и гуманитарную помощь.