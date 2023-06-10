Байден «сломался» при попытке выговорить простое слово и попал на видео

Американский президент пытался выговорить название округа Эджком шесть раз. Усугубило ситуацию, что все попытки он предпринял за пару секунд.

Президент США Джо Байден не смог выговорить название округа Эджком, несмотря на шесть предпринятых попыток. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

Очередной конфуз с участием американского лидера произошел 9 июня во время его визита в Северную Каролину. Выступая в Общественном колледже округа Нэш, президент пытался поблагодарить сотрудников администрации этой местности, а также чиновников из находящихся по соседству города Роки-Маунт и округа Эджком.

«Хочу поблагодарить всех в администрации Роки-Маунт, округов Нэш и Эдж… Эдж… Э-э… Эд… Эдж… Э-э…. Извините. Эджком», — сказал Байден.

Ситуацию усугубило то, что все шесть попыток выговорить название округа президент США предпринял за пару секунд. Пользователи сети даже начали шутить, что глава Белого дома «сломался» — вошел в бесконечный цикл из-за сбоя программы.

Джо Байден часто допускает досадные ошибки во время публичных выступлений. Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США повысил в должности британского премьер-министра Риши Сунака, назвав его президентом.