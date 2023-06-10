Маленькая девочка без вести пропала на берегу реки в Иркутске

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 1 797 0

В Иркутске у берега реки бесследно пропала маленькая девочка

Маленькая девочка без вести пропала на берегу реки в Иркутске

Фото: www.globallookpress.com

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На месте пропажи работают водолазы и волонтеры.

В Иркутске на берегу реки без вести пропала полуторогодовалая девочка. После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по причине смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК РФ по Иркутской области.

Известно, что произошло все у реки Ушаковка. Взрослые отдыхали и распивали алкогольные напитки. В это время маленькие дети играли у воды без присмотра. В какой-то момент родители заметили пропажу одного ребенка.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, сотрудники полиции, водолазы и волонтеры. Ведутся поисковые мероприятия.

Куда исчез ребенок, не известно.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья из четырех человек утонула на озере в Карелии.

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Маленькая девочка без вести пропала на берегу реки в Иркутске

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