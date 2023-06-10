Жена Тарасова похвасталась грудью после пластики: как натуральная?

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Алексей Панков
Алексей Панков 45 0

Жена Тарасова похвасталась грудью после пластики

Фото, видео: Instagram* / kostenko.94; 5-tv.ru

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На операцию девушка решилась после рождения третьего ребенка.

Обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия-2014» Анастасия Костенко показала свою фигуру после пластики груди. Фотографией в полупрозрачном топе девушка поделилась в своем блоге.

Модель решилась лечь под нож после рождения третьего ребенка. Операция прошла месяц назад в Дубае. По словам Костенко, никаких осложнений у нее не возникло.

«Вчера была на плановом осмотре — все красиво, чудесно, швы аккуратные. И! Мне сказали снять корсет!», — отметила супруга футболиста Дмитрия Тарасова.

Костенко добавила, что в таком топе ей нужно ходить еще несколько месяцев. При этом, по словам врачей, его можно снять при необходимости надеть платье. Девушка добавила, что сейчас у нее ничего не болит. Кроме того, она начинает чувствовать, как восстанавливаются нервные окончания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Костенко ответила на обидные откровения свекрови. Та заявила, что девушка не подходит ее сыну.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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