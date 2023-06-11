Путин поздравил Общероссийский народный фронт с десятилетием

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Российский лидер высоко оценил вклад организации в общественную жизнь и их помощь простым гражданам.

Путин поздравил Общероссийский народный фронт с десятилетием

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Общероссийского народного фронта со знаменательной датой — десятилетием со дня проведения учредительного съезда Народного фронта. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Во многом благодаря вашей энергии, чуткости и неравнодушию, отделения Народного фронта созданы во всех регионах страны, и каждое из них объединяет большую, сплоченную команду единомышленников», — заметил президент в поздравительной телеграмме.

Он отметил, что объединение трудится в интересах российских граждан, а его сотрудники помогают в решении насущных проблем населения.

Путин добавил, что Народный фронт считает своей основной, ключевой задачей поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых регионов России. На это нацелены такие масштабные гуманитарные, благотворительные инициативы, как #МыВместе, «Все для победы», другие проекты.

В конце поздравления российский лидер пожелал Народному фронту успехов в осуществлении намеченных планов.

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