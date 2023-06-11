ВСУ попытались атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море

В Минобороны прокомментировали ситуацию.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Украинская сторона предприняла безуспешную попытку атаковать российский корабль «Приазовье» с помощью беспилотных катеров в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака ВСУ была реализована около 01:30 по московскому времени. Противник задействовал шесть морских быстроходных беспилотных катеров для операции.
«Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя», — доложили в военном ведомстве об успешном отражении атаки.
Уточняется, что российское судно повреждений не получило. Также никто не пострадал.
В Минобороны отметили, что незадолго до нападения в воздушном пространстве над Черным морем был зафиксирован разведывательный дрон американского производства. По данным ведомства, RQ-4B Global Hawk появляются возле атакованных объектов не первый раз.
Корабль «Приазовье» обеспечивает контроль за безопасностью и обеспечивает ее на маршрутах пролегания нитей газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в акватории Черного моря. После успешно предотвращенной атаки противника судно продолжило выполнять поставленные задачи.
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