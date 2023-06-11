Арсенал украинской армии беднеет все сильнее с каждым днем.

Боевики украинского нацистского режима за минувшие сутки продолжили безуспешные попытки реализовать анонсируемое контрнаступление. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков прокомментировал ситуацию на южно-донецком, донецком и запорожском направлениях.

В военном ведомстве сообщили, что противник предпринял попытку наступать на позиции ВС РФ на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожской области. Благодаря слаженной работе российских авиации и артиллерии удалось нанести поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, в том числе первой отдельной бригаде президента Украины.

«На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск „Восток“ за сутки отражены три атаки противника», — добавил Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что в районе населенного пункта Лукьяновское в Запорожской области российская армия отразила наступательные действия колоны украинских боевиков.

Подводя итоги Конашенков заявил, что за минувшие сутки в результате попытки ВСУ реализовать наступление они потеряли более 50 военнослужащих убитыми. Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника, отметили в Минобороны. ВС РФ ликвидировали 17 боевых и 16 бронированных машин пехоты ВСУ, а также 11 танков на перечисленных направлениях. Среди них были три немецких Leopard. Российские вооруженные силы также уничтожили боевую машину ЗРК Stormer и систему М777, произведенные в Великобритании и США.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рогов сообщил о тяжелых боях на границе ДНР и Запорожской области.