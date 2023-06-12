«АвтоВАЗ» за год нарастит экспорт Lada до 50 тысяч автомобилей в 2024 году

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Как рассказал генеральный директор компании Максим Соколов, в текущем году объем экспорта составит 10-15 тысяч машин.

«АвтоВАЗ» за год нарастит экспорт Lada до 50 тысяч автомобилей в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Компания «АвтоВАЗ» обещает нарастить объемы экспорта. В текущем году, как рассказал гендиректор предприятия Максим Соколов в интервью РИА Новости, запланировано экспортировать от десяти до 15 тысяч автомобилей Lada, а в 2024 — до 50 тысяч. По словам собеседника агентства, соответствующие программы в данный момент находятся на стартовой позиции, и успехи будут во многом зависеть от партнеров в других странах.

«У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться», — пояснил Соколов.

По словам главы «АвтоВАЗа», минимальный расчет на десять тысяч экземпляров может возрасти до 15 в случае, если в ближайшее время в упомянутых странах будут созданы необходимые условия.

Стоит отметить, что в начале 2023 года планы были более амбициозными. Тогда компания намеревалась экспортировать порядка 30 тысяч машин. Но в феврале глава Минпромторга Денис Мантуров, который также является руководителем совета директоров «АвтоВАЗа», объявил, что программы предприятия по экспорту автомобилей претерпят некоторые изменения.

Производства компании расположены в трех российских городах — Петербурге, Ижевске и Тольятти. Там собираются модели Vesta, Largus, Granta и Niva. За 2022 год предприятия продали почти 189 тысяч машин. В том же году государственной собственностью РФ стала часть бизнеса, которой владел французский автопроизводитель Renault.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько выросли продажи машин в России. В тройку самых продаваемых вошла и отечественная марка Lada.

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