Минобороны: ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ

Атака по местам дислокации украинских националистов была нанесена с моря.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
В ночь с 11 на 12 июня российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны сообщили, что цели удара поражены.
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