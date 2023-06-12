За жизнь: Юта о возвращении в профессию, потере мужа и поддержке военных

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 525 0

Певица Юта рассказала о возвращении в профессию, потере мужа и поддержке военных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Личная трагедия разделила жизнь популярной певицы на до и после. Но она вернулась — новой, перерожденной и стала сестрой для тех, кто стоит на страже Родины.

Образ сильной женщины в русской культуре может быть разным, но объединяет их всех одно — она любящая, заботливая и сострадающая. Несколько лет назад автор и исполнитель Анна Осипова, более известная как Юта, исчезла со звездного небосклона. Скоропостижная смерть супруга кинорежиссера, сценариста и продюсера Олега Осипова разделила жизнь на до и после. Юта осталась одна с тремя маленькими детьми на руках, приняв решение, что сейчас роль мамы важнее всего.

Прошли годы и она вернулась. Сначала это были поиски себя и вот новая жизненная роль была найдена. Она пришла в Театр российской армии и стала для тех, кто стоит на страже Родины сестрой.

Специально ко Дню России автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко провела целый день с Ютой. Наша команда вместе со звездой посетила госпиталь им. Вишневского, где состоялось награждение участников специальной военной операции по защите Донбасса, репетицию фестиваля «Дорога на Ялту», а также авторский эфир Юты «уЮтная гостиная» на радио Sputnik.

Что такое служить Отечеству? О чем Юта говорит на встрече с военными? Как не сломаться и не потерять себя? Почему важны песни военных лет? Как отреагировали дети на события 24 февраля? А также о выступлениях на передовой, воспитании троих детей, работе на радио и общероссийском туре «За жизнь». Об этом и многом другом смотрите в видеоверсии интервью и последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

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