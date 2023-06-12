Два танкера столкнулись на реке Лена — видео
Два танкера стакнулись на реке Лена в Иркутской области
Фото, видео: Telegram / vm_sut; 5-tv.ru
Часть топлива вытекла в воду. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
На реке Лена столкнулись два танкера в районе поселка Алексеевск в Иркутской области. Участниками водного ДТП стали судна ТР-901 и ТР-900. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ на транспорте.
В ведомстве отметили, что танкер ТР-901 находился на ремонте, стоял в порту. А ТР-900 перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения цистерна была повреждена и часть топлива вытекла в реку.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты. ‹...› Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце мая на той же реке Лена два теплохода с баржами столкнулись друг с другом. Один из них сел на мель. Происшествие случилось недалеко от города Усть-Кут в Иркутской области.
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