Часть топлива вытекла в воду. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

На реке Лена столкнулись два танкера в районе поселка Алексеевск в Иркутской области. Участниками водного ДТП стали судна ТР-901 и ТР-900. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ на транспорте.

В ведомстве отметили, что танкер ТР-901 находился на ремонте, стоял в порту. А ТР-900 перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения цистерна была повреждена и часть топлива вытекла в реку.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты. ‹...› Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце мая на той же реке Лена два теплохода с баржами столкнулись друг с другом. Один из них сел на мель. Происшествие случилось недалеко от города Усть-Кут в Иркутской области.