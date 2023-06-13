Пожар на московском рынке «Садовод» ликвидирован

Есть ли пострадавшие в результате ЧП?

Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован полностью. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

До этого стало известно о том, что спасатели смогли локализовать возгорание на 30 квадратных метрах. Информации о пострадавших от ведомства не поступало. Однако, по информации 5-tv.ru, один человек надышался продуктами горения.

Информация о ЧП на 14-м километре МКАД поступила в МЧС в 10:38. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Предварительно, огонь успел охватить три павильона. Продавцы, как могли, спасали свои товары.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пожар на московском рынке «Садовод» был локализован силами МЧС.