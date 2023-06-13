Путин: медикам в новых регионах доведут зарплату до общероссийского уровня

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По некоторым категориям уже введены дополнительные выплаты.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Владимир Путин на встрече президента с военкорами в Кремле заверил, что тема развития здравоохранения на новых территориях является одной из ключевых. По его словам, там не только решат проблему нехватки необходимого оборудования, но и позаботятся о привлечении новых кадров и обеспечат достойную зарплату.

«Будем наращивать эти усилия, эти усилия, в том числе и по медицине. Это касается и оплаты труда. Вообще в этой сфере нам нужно будет сделать… Даже не нужно будет, а обязательно мы сделаем это — подтянем до общероссийского уровня и до общероссийских стандартов, например, отдельные категории работников, в том числе и в области медицины. Они должны будут получать среднее, скажем, как у нас в России среднее по экономике, мы постепенно будем к этому двигаться», — заявил Путин.

Путин также во время беседы с журналистами обратил внимание на проблемы в медицинском секторе. Одной из самых острых проблем российский лидер назвал нехватку мест в учреждениях здравоохранения.

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