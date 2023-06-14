Ради легкой наживы: подставные коллекторы случайно атаковали дверь не той квартиры

В Петербурге задержали троих наемных преступников, которые в поисках легких денег согласились выполнить заказ незнакомца из интернета. Молодые люди должны были напугать должника. Они устроили поджог и прикрепили к входной двери муляж гранаты, но перепутали адрес. Что было потом, узнала наш корреспондент Екатерина Лихоманова.

Эти кадры сейчас одни из ключевых улик в уголовном деле. Двое в масках и перчатках поджигают дверь в квартиру. Стараются не оставлять следов. Делают все быстро и убегают. Чем руководствовались налетчики, непонятно. Вероятно, продуманного плана у них не было. Ведь повсюду установлены камеры наблюдения, причем одна из них четко направлена на ту самую дверь. Поэтому вычислить нарушителей получилось быстро.

Подозреваемых обнаружили в Санкт-Петербурге. Они не прятались, даже не стали менять одежду. У одного — очень узнаваемая куртка, в которой он был как раз в день преступления. На допрос фигурантов уголовного дела доставили в Москву. Матерыми преступниками себя возомнили трое 20-летних друзей.

Как выяснилось, парни выполняли заказ незнакомца из интернета. Нужно было сделать вид, что они коллекторы, которые пришли таким образом выбивать долги.

Заказчик получил видео выполненного задания и отправил всем троим по 15 тысяч рублей, правда желаемого так и не добился. Должник не вернул ему деньги и даже не понял, что ему угрожали. Ведь молодые сообщники перепутали дверь — ошиблись корпусом. В квартире, которую они подпалили, живет порядочная семья, которая обратилась в полицию.

«У нас одинаковые номера квартир. Там, видимо, тоже 96 квартира. И они его, видно, выслеживали, этого парня — коллекторы. И решили, что он не в четвертом, а в нашем корпусе. Парень там не живет. Он еще приходил, говорил, что это они по ошибке, «это они меня выслеживали, а я там уже не живу, а я уже ушел», — поделилась подробностями женщина.

Подозреваемые даже не осознают, что натворили. Называют все произошедшее злой шуткой. Найти заказчика пока не получилось. Хотя установлено, что он скрывается за границей. Один из участников преступной группы уже ранее был судим, несмотря на свой юный возраст. К счастью, от их «злой шутки» никто не пострадал. Огонь не успел перекинуться на соседние двери и быстро погас.