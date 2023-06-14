Вице-премьер Абрамченко ожидает дальнейшего снижения цен на продукты в России

Россия — единственная страна в Европе, где по итогам апреля отмечалась продуктовая дефляция.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Об этом она заявила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — сказала Абрамченко.

Россия — единственная страна в Европе, где по итогам апреля отмечалась продуктовая дефляция: цены снизились на 0,22% в годовом выражении.

На днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявил, что уровень продовольственной безопасности России — один из самых надежных в мире. По словам главы правительства, в 2022 году страна достигла значений, отраженных в национальной доктрине, которая утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.

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