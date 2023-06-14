«Как бы ни старался»: Пушилин заявил о неудачах ВСУ при контрнаступлении

Российская сторона проводит серьезную работу над ошибками, чтобы не дать врагу прорвать оборону.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на фоне контрнаступления украинских войск расслабляться нельзя, несмотря на то, что Вооруженные силы РФ работают эффективно.

Пушилин сообщил, что российскими силами проводится работа над ошибками. Армия РФ контролирует ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях. Ситуация находится под контролем. Пушилин заверил, что противнику не удастся прорваться, но он оказывает серьезное давление в зоне СВО.

«Как бы противник ни старался, продвинуться серьезно у него не получается», — рассказал он во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ начали анонсируемое наступление 4 июня. Он отметил, что российским подразделениям удается успешно отражать штурмовые действия противника в зоне СВО. Украинским нацистам не удается реализовать поставленные задачи.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки.