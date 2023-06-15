Погребняк подтвердила расставание с мужем: «Остались родителями наших детей»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Погребняк подтвердила расставание с мужем

Погребняк подтвердила расставание с мужем: «Остались родителями наших детей»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Слухи о том, что звездная пара распалась, начали ходить еще несколько месяцев назад. Но блогер решила только сейчас рассказать всю правду.

Блогер Мария Погребняк шокировала публику заявлением. В интервью «МК» она подтвердила слухи о расставании с футболистом Павлом Погребняком. Слухи о разладе в их семье начали ходить еще несколько месяцев назад.

«Мы остались в хороших отношениях, и, самое главное — родителями для наших детей», — ответила Погребняк на вопрос о том, что на самом деле происходит в их отношениях.

Блогер не стала раскрывать причину разлада в семье, развелась ли она официально или нет. Но, по словам знаменитости, сейчас в ее жизни все хорошо, она продолжает работать, развиваться и никакой печали, грусти, депрессии нет. Хотя, возможно, Погребняк решила утаить свое психологическое состояние. Ведь с Погребняком она прожила 17 лет, родила троих сыновей.

Еще недавно Погребняк рассказывала, что по молодости возникала у пары уже была тяжелая ситуация. Тогда карьера спортсмена стала резко набирать обороты. На тот момент Павлу было лишь 23 года. Популярность футболиста породила внимание поклонниц. Погребняк стала переживать за это, вдруг мужчину уведут. Ревность дошла до того, что она начала буквально контролировать каждый шаг любимого. Но вскоре поняла — такое поведение ни к чему хорошему не приведет. Взяла себя в руки и стала совершенствоваться. Нашла себе увлечение, похудела, расширила круг общения. Это, со слов Погребняк, помогло тогда наладить тогда мир в семье.

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