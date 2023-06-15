Минюст начал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Замминистра Свириденко: Минюст проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

Минюст начал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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В самой организации заявили, что беспокоиться не о чем.

Министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы ведомства Олег Свириденко.

Изначально депутат ГД Андрей Альшевских обратился к замминистру с вопросом поскорее провести эту проверку, чтобы прекратить все споры вокруг этого места.

«Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет, — ответил на это Свириденко.

Также стало известно о том, что никаких оснований для того, чтобы отправлять «Ельцин-центр» в статус иноагента — нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба организации. По их словам, они спокойно отнеслись к проверкам.

«Вся наша деятельность — и содержательная, и финансовая — осуществляется в строгом соответствии с ФЗ 68 „О центрах исторического наследия президентов РФ“ и нашим уставом. Все финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте президентского центра», — сказали в пресс-службе.

«Ельцин-центр» — общественный, культурный и образовательный центр, который открыли в Екатеринбурге в 2015 году. Примечательно, что он спроектирован архитектурным бюро BERNASKONI во главе с Борисом Бернаскони. В 2017 году «Ельцин-центр» был удостоен премии «Европейский музей года».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Москве открылась выставка о взаимосвязи науки и искусства.

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