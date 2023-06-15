«Город особой судьбы»: Путин назвал исторической вехой воссоединение Крыма с Россией
Путин назвал исторической вехой воссоединение Крыма с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin
Президент поздравил севастопольцев с юбилеем города.
Президент России Владимир Путин поздравил севастопольцев с юбилеем города — с 240-летием. В своей телеграмме он назвал исторической вехой воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Президент отметил, что это событие было ясной волей быть вместе с РФ.
«Сегодня вы твердо отстаиваете и защищаете свой выбор, проявляя выдержку и решимость. Ваши земляки — солдаты и офицеры — сражаются героически, как достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов», — добавил Путин.
В заключение президент пожелал жителям Севастополя успехов на благо родного города и всей России.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможность сдачи Крымского полуострова в аренду.
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