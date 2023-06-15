«Более десяти лет»: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса

Сколько времени нужно, чтобы конкурировать с Росатомом?

Американцы не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России. Об этом сообщает The New York Times.

«Потребуется более десяти лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с Росатомом», — говорится в публикации.

Также известно о том, что американские компании продолжают платить примерно по миллиарду долларов в год за российское ядерное топливо. Более того, из России импортируется примерно треть обогащенного урана, необходимого американцам.

В мае стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) не обсуждают включение атомного сектора в 11-й пакет антироссийских санкций, несмотря на то, что снижают зависимость от России.

Ранее5-tv.ru рассказал о том, как на востоке России в ближайшие годы начнет развиваться атомная энергетика.