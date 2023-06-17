ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
Также в ходе СВО украинские силы предприняли несколько попыток наступления.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, цель достигнута, объект поражен. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга МО РФ.
Также представитель Минобороны отметил, что за прошедшие сутки ВСУ предприняли несколько атак на различных направлениях, но все они были отражены. Потери украинской армии насчитывают суммарно около 700 боевиков, а также технику.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расчет «Солнцепека» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР
- 17 июн
- Контратака ВСУ по трем направлениям полностью провалилась
- 17 июн
- «У них ничего не получается»: бойцы «Пятнашки» о безуспешных попытках ВСУ
- 17 июн
- Слаженно движемся к победе: лучшее видео из зоны СВО
- 17 июн
- В США не исключили, что ВСУ после разгрома может сменить армия Польши
- 17 июн
- Байкальская отшельница о будущем России: «Много веков счастья»
- 17 июн
- Пушков посоветовал Макрону «повлиять» на Украину, а не на Россию
- 17 июн
- Российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР
- 16 июн
- Не ожидали таких потерь: страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
- 16 июн
- Алжир готов стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине
- 16 июн
- «Приносят извне»: Путин заявил, что у ВСУ скоро закончится своя техника
Читайте также
32%
-0.31 91.63
0.66
Нашли ошибку?