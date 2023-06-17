ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 135 0

Также в ходе СВО украинские силы предприняли несколько попыток наступления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, цель достигнута, объект поражен. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга МО РФ.

Также представитель Минобороны отметил, что за прошедшие сутки ВСУ предприняли несколько атак на различных направлениях, но все они были отражены. Потери украинской армии насчитывают суммарно около 700 боевиков, а также технику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расчет «Солнцепека» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР

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