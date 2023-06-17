ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ, цель достигнута, объект поражен. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга МО РФ.

Также представитель Минобороны отметил, что за прошедшие сутки ВСУ предприняли несколько атак на различных направлениях, но все они были отражены. Потери украинской армии насчитывают суммарно около 700 боевиков, а также технику.

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