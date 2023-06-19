Видео: как артиллеристы помогают отражать атаки ВСУ

Вторую неделю наши войска держат оборону на разных участках фронта. Не исключено, что контрнаступление украинских формирований было запланировано как раз под Петербургский экономический форум. Им, а скорее их западным спонсорам, было критически важно заставить сомневаться в возможностях России, а значит и в ее политической позиции. Но ни на одном участке фронта им прорвать оборону, добиться каких-то успехов не удалось. Все под нашим контролем. Репортаж Дениса Кулаги.

На флангах Кременной и Северска замечена сверхактивность вражеских беспилотников. На время личный состав прекращает любое передвижение по местности.

Сейчас мы слышим, как завязался рядом стрелковый бой. Сложно предположить, что именно происходит. Потому что нам в ту местность сейчас нельзя. Но, судя по всему, либо это отражение атаки, либо пытаются сбить вражеский беспилотник.

При этом, несмотря на опасность, расчеты наших гаубичных батарей всегда на боевом посту. Работу вражеской артиллерии на Северском направлении блокируют наши гаубицы. В данном случае, это «Гиацинт». И вот, по поступающим данным, сейчас наши расчеты должны уничтожить украинскую Д-20.

На Северском направлении очередная вылазка бронегруппы ВСУ. Бить надо незамедлительно. Одной бронированной машине удается уйти, удар настигает идущую рядом технику. Боекомплект рванул моментально. Шансов на спасение нет. Точно так же, как и у сгоревшей по соседству техники ВСУ тремя днями ранее.

Если обнаружен брошенный танк, его выводят из строя точным сбросом гранаты. При этом заказы на работу артиллерии поступают бесконечно.

Нащупали цель наши артиллеристы и сейчас просто снаряд за снарядом летит туда, к линии соприкосновения. Уникальные кадры — один снаряд и точное попадание по схрону с БК. Следом еще серия ударов и огневая точка полностью обезврежена. Выжившие — врассыпную, им вдогонку летят уже мины.

Огневая инициатива сразу на двух флангах полностью в руках наших бойцов. Там, где не дотягивается «арта» — долетают авиационные снаряды. Там где вскрываются хорошо замаскированные позиции — в бой вступает крупный калибр.

Снаряд пробивает укрытие украинских военных. Дальше к работе подключают РСЗО, чтобы уже плотным огнем накрыть отступающих, расчеты «Гиацинта» в это время уходят в укрытие.

С ощутимыми потерями украинским войскам пришлось вновь отступить. Но это временное затишье. Резерва у ВСУ на этом направлении предостаточно и когда враг бросит новые силы в атаку — лишь вопрос времени.